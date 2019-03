Florales im Kleiderschrank

Die neueste Frühjahrsmode von Betty Barclay, Comma, Brax, Opus, Monari, More+More, bianca und Kaffe ist bereits bei Horlé in Lampertheim eingetroffen: Hosen, Blazer und Jacken mit floralem Muster dürfen in diesem Frühjahr in keinem Kleiderschrank fehlen. Wer Kein Freund von Mustern ist, greift zu farbigen Oberteilen, denn der Sommer wird bunt. Genau im Trend liegt man diese Saison auch mit Cropped Jeans. Bei dieser Jeansvariante enden die Hosenbeine kurz über dem Knöchel, was sie für die Kombination mit Sneaker perfekt macht. Auch die Carmenbluse ist nach wie vor angesagt. Ein absolutes Must-have sind aktuell Trenchcoats.

Im Bereich Living darf aktuell der Osterhase in allen Farben und Formen nicht fehlen. Bei Horlé findet man auch Deko-Accessoires in frischen Frühjahrsfarben. Auch in der Wäscheabteilung ist die neue Saison angekommen. Unter- und Nachtwäsche sowie Bademode der Hersteller Triumph, Lascana, Schiesser und Falke hat Horlé im Sortiment. Tischwäsche, Frottier und Bettwäsche der Firmen Sander, Cawö, Joop, Janine und Irisette runden das Angebot ab.

Also nichts wie los und die neuen Trends bei Horlé entdecken. Das Auto stellt man bequem auf dem hauseigenen Parkplatz ab. red/lg/pr

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019