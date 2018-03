Friedhöfe mit Frühlingsboten

Anzeige

Frühling bedeutet für die meisten Menschen vorallem Farbe. Auch in den Friedhofsgärtnereien sind deshalb jetzt Frühblüher in leuchtenden Farben besonders beliebt. Dafür, dass es dabei nicht langweilig wird, sorgt auch die stetig größere Auswahl an Pflanzen. „Bei der Grabgestaltung im Frühjahr lassen wir Friedhofsgärtner uns von den bunten Frühjahrsboten inspirieren. Ob dezent oder farbenfroh, der Kundenwunsch ist dabei oberstes Gebot“, erklärt Friedhofsgärtnerin Birgit Ehlers-Ascherfeld.

So sind auch in diesem Jahr frische und stilvolle Ideen gefragt, die den Grabbesuchern gefallen, den Verstorbenen gerecht werden und sich zudem harmonisch in die Umgebung einfügen. Eine Aufgabe, die Friedhofsgärtner mit viel Know-how und Fingerspitzengefühl angehen, etwa bei einer Beratung oder als Serviceleistung im Rahmen einer Jahres- oder Dauergrabpflege.

„Die Narzisse beispielsweise hat das Zeug zur Frühjahrstrendpflanze in diesem Jahr. Neben ihrer Schönheit lässt sie sich gut mit anderen Frühlingsklassikern kombinieren“, verrät Ehlers-Ascherfeld. Die hochreckenden gelben Blüten kämen zudem am schönsten in einer größeren Gruppe zur Geltung.