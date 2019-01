Frische, die man schmeckt: Produkte aus eigenem Anbau

Bereits seit den 1990er-Jahren ist Familie Oberholz samstags auf dem Wochenmarkt in G 1 zu finden. „Wir haben in Freinsheim einen drei Hektar großen Hof sowie weitere zwei Hektar angemietete Fläche, auf der wir alles anbauen, was hierzulande auf Bäumen wächst. Die Aprikosen, Süßkirschen, Äpfel, Zwetschgen und viele weitere Obstsorten bieten wir seit vielen Jahren auf dem Mannheimer Markt und seit Kurzem auch in unserem eigenen Hofladen an“, erklärt Marktstandbetreiberin Romy Oberholz.

Gerade über Weihnachten hatte Oberholz, die auf dem Wochenmarkt im Verkauf Unterstützung durch Tanja Gluding und Karim El-Hamdani erhält, alle Hände voll zu tun: „Wir schneiden frisch Weißkraut und Rotkraut ein. An Weihnachten ist die Nachfrage danach natürlich sehr groß. Über die kalten Wintermonate kaufen wir auch Clementinen, Zitronen und einige andere Früchte zu, sodass wir unseren Kunden stets eine große Auswahl bieten können.“ Seit dem Wegfall eines anderen Gewürzanbieters vertreibt Familie Oberholz außerdem als einziger Stand auf G 1 noch Gewürze und Hülsenfrüchte, die direkt vom Hafen in Hamburg sowie aus Bayern bezogen werden. Trüber und klarer Apfelsaft, Johannisbeer- und Kirschsecco aus selbst angebautem Obst sowie Wein vom Winzerverein Freinsheim runden das Angebot ab.

Für die kommenden Jahre stehen jedoch Veränderungen an: „Wir stellen gerade unseren Anbau um. Mein Großvater hatte aus Italien einmal einen Mandelbaum mitgebracht, der seit vielen Jahren in unseren Vorgarten blüht. Nach einer Reise keimte in uns die Idee, selbst auch Mandeln anzubauen – schließlich ist es in der Pfalz auch immer warm. Also haben wir anfangs rund 80 Bäume aus den Kernen des Mandelbäumchens in unserem Vorgarten gezogen. Mittlerweile bewirtschaften wir mit rund 1500 Bäumen die größte Mandelplantage der Pfalz. Aktuell bieten wir die Mandeln geknackt oder in der Schale zum Verkauf an. In einigen Jahren, wenn die Bäume gewachsen sind, planen wir dann Marzipan, Öl, Mandelmehl und andere Produkte herzustellen und diese auch auf dem Wochenmarkt anzubieten.“ Am Marktstand von Romy Oberholz findet sich so immer wieder etwas Neues, das es zu verkosten gilt. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.01.2019