Frühling auf dem Friedhof

Anzeige

Zahlreiche Besucher warten schon gespannt auf das Frühlingserwachen auf dem Friedhof. Sie möchten mit Primeln, Stiefmütterchen und Gartenschaufeln ausgestattet den Gräbern ein frisches Aussehen verleihen oder aber nachsehen, was sich die mit der Grabpflege beauftragten Friedhofsgärtner dieses Jahr für die farbliche und pflanzliche Gestaltung ausgedacht haben.

Diese Gelegenheit wird dann auch zu einem Schwätzchen mit Bekannten genutzt oder es wird sich bei den immer anzutreffenden Friedhofsgärtnern über die Möglichkeit informiert, die Grabpflege oder Teile davon in professionelle Hände zu legen. Die Gärtner selbst freuen sich, wenn sie weiterhelfen können, und erklären bereitwillig, was es etwa mit der Dauergrabpflege auf sich hat. Sie beantworten die Fragen darüber warum sich immer mehr Menschen für diese Form der Vorsorge entscheiden, wie individuell sich die Verträge gestalten lassen und wer das im Voraus gezahlte Geld verwaltet sowie die Qualität der Leistungen gewährleistet. Oft gibt es nur wenige Schritte weiter schon die Gelegenheit, die Möglichkeiten zur Gestaltung und Pflege an Beispielen aus der Praxis zu erläutern. Nicht wenige schauen auf dem Rückweg noch einmal im Blumenladen des Vertrauens vorbei, um sich ein konkretes Angebot machen zu lassen.

Hier kann man auch rasch noch eine schön bepflanzte Schale für den Hauseingang oder den Balkon mitnehmen. Der frühlingstypische Tatendrang, die Lust auf Farbe und frisches Grün, ist in den Herzen angekommen.