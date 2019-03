Frühlingsgefühle für die Haut

Der Name des Instituts für Dermakosmetik von Stefanie Plischek sagt schon jede Menge über die Philosophie des Teams aus: Zeit für Dich. Unter diesem Namen sind die Beautyprofis seit 15 Jahren in Lampertheim für ihre Kunden da. Die Begriffe Schönheit, Glück und Freude gehören für Stefanie Plischek, Lena Wallinger und Beate Böh eng zusammen. Sie wollen ihren Kunden mit ihren Behandlungen ein gutes Hautgefühl geben. Dafür sind alle drei Team-Mitglieder Fachkräfte der Kosmetik und der Dermakosmetik. Bei der Dermakosmetik geht es nicht allein um ein gutes Hautgefühl, sondern um sichtbare Ergebnisse. Schon lange sind die Zeiten des reinen Wohlbefindens vorbei, die Kunden von heute wollen Veränderungen auf ihrer Haut spüren und sehen.

„Im Moment sind apparative Behandlungen absolut im Trend“, gibt Plischek Einblick in ihren Alltag. „Zum Beispiel der Babor Tech Spot Reducer wird zur Behandlung von Alters- oder Pigmentflecken eingesetzt und verhilft so zu einem ebenmäßigen Teint.“ Gerade jetzt, nach dem Winter, seien apparative Behandlungen wie Micro-Needling, Microdermabrasion oder Ultraschall als Methoden zur Hautverjüngung empfehlenswert. „Die Haut stellt sich um. Mit apparativen Behandlungen kann man sie sehr gut vorbereiten und etwas für einen gesunden, rosigen Teint tun.“ Schon nach einer Behandlung ist ein Ergebnis zu sehen. Entscheidet man sich für mehrere Behandlungen, intensiviert sich dieses. „Mir ist es aber wichtig zu betonen, dass schon eine Behandlung das Hautgefühl verändert“, sagt Plischek.

Ganz neu im Programm hat das Team von Zeit für Dich ab sofort Doctor Babor Pro. „Das ist die erste Hautpflege, die so hochwirksam ist, dass sie ausschließlich aus den Händen von speziell geschulten Experten erhältlich ist. Meine Mitarbeiterinnen und ich sind darin geschult“, erzählt Plischek und gibt damit ein weiteres Beispiel dafür, wie das Team sich stetig weiterbildet. „Das Besondere an Doktor Babor Pro ist, dass der pure Wirkstoff in Konzentraten eingesetzt wird. Bisher setzte Hautpflege auf eine breite Wirkung. Dokto Babor Pro bietet eine noch größere Präzision, die für den Kunden den größten Nutzen hat. Selbstverständlich muss eine Profi-Pflege vor allem in der Behandlung performen, hierfür bieten wir attraktive Behandlungstreatments an.“ Stefanie Plischek vergleicht die Behandlung mit Doktor Babor Pro mit einem Power-Workout für die Haut: „Die Haut ist wie ein Muskel, der trainiert werden möchte. Zusammen mit unserer Präzisionskosmetik gibt das ein sichtbares Erlebnis.“

Sehr wichtig für das Zeit-für-Dich-Team ist es, zu betonen, dass man sich nicht mit verschiedenen kosmetischen Behandlungen auskennen muss, um einen Termin im Institut zu machen. „Wir freuen uns immer, wenn jemand die Möglichkeiten der Dermakosmetik kennenlernen möchte und bieten auch Kurzbehandlungen in unserem Beauty-Flirt an, um die Behandlungen und deren Wirkung kennenzulernen. Außerdem beraten wir ganz individuell, welche Behandlung ratsam ist.“ red

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019