Für alle Kundenbedürfnisse das Passende vorrätig

In diesem Jahr hat der ZG Raiffeisen Markt Schriesheim ein besonderes Jubiläum zu feiern: Seit mittlerweile fünf Jahren ist das Unternehmen in der Passein 26 ansässig. Zuvor war der Markt in der Bahnhofsstraße beheimatet. Dieses Jubiläum wollen Niederlassungsleiter Kai Jochim und sein acht Mitarbeiter umfassendes Team mit den Kunden gemeinsam feiern. Seit jeher gilt: „Bei unserer Arbeit steht der Kunde mit seinen Fragen und Bedürfnissen stets im Mittelpunkt. Es ist uns ein Herzenswunsch unsere Kunden bestens zu beraten beziehungsweise deren Wünsche zu erfüllen“, fasst Jochim den Anspruch des Unternehmens zusammen.

Das Sortiment des Schriesheimer Markts ist nicht mehr mit dem klassischen Sortiment das man noch von Opas Zeiten in einem Raiffeisenmarkt finden konnte, zu vergleichen. Den Wandel in der Agrar und Landwirtschaft hat man bei ZG Raiffeisen bereits früh erkannt und dementsprechend das Sortiment an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. So führt das Unternehmen mittlerweile in allen ZG Raiffeisen Märkten unter anderem alles, was man für den Garten benötigt – von Gartengeräten bis hin zu Sämereien ist alles in der Passein 26 zu finden. Aber auch Pflanzen der Saison und Zimmerpflanzen gehören zum Sortiment.

Vom Setzling bis Tierfutter umfasst das Sortiment alles

Wer keinen eigenen Garten hat, um selber Lebensmittel anzubauen, kann im Markt regionale Lebensmittel sowie Weine aus Baden und Württemberg kaufen. Und für diejenigen, die sich über eine erfolgreiche Ernte von Obst oder Gemüse freuen dürfen, hat der Raiffeisen Markt alles zum Thema Vorratshaltung – von Einkochgläsern bis zu Weinbauzubehör – im Angebot. Zudem ist man gut beraten, die Schriesheimer Niederlassung zu besuchen, wenn man auf der Suche nach Heimtierfutter und Zubehör ist. Aber auch Pferde-, Hühner- und anderes Nutztierfutter umfasst das Sortiment. Abgerundet wird das vielfältige Angebot rund um Vierbeiner durch Reitsport-Zubehör.

Gerade jetzt, wo es langsam wärmer wird, verbringt man gerne seine Zeit im eigenen Garten. Um es sich dort besonders schön zu machen, bietet der Schriesheimer Markt verschiedene schöne Dekorationsartikel an. So lässt sich der Garten in eine grüne Oase zum Entspannen verwandeln. Und da mit den warmen Temperaturen auch die Grillsaison einhergeht, bietet der Markt alles rund um das Thema Grillen an.

Anbau von Obst und Gemüse für viele interessant

„Generell kann man sagen, dass wir deutlich merken, dass auch die junge Generation wieder zunehmend mehr Zeit im Garten verbringt. Der Bedarf an Jungen-Gemüse-Setzlingen sowie Salatsamen nimmt zu. Daran merken wird deutlich, dass es wieder mehr an Bedeutung gewinnt, sein eigenes Gemüse beziehungsweise Obst anzubauen“, weiß Niederlassungsleiter Kai Jochim zu berichten. Der große Vorteil von selbst angebauten Obst und Gemüse ist der, dass man genau weiß, wo es gewachsen ist. Zudem ist das so Erzeugte garantiert Bio, da man selber entscheidet, ob und womit man düngt. Zudem lassen sich beispielsweise viele Gemüsesorten auch auf dem Balkon oder der Terrasse in Kübeln anpflanzen. Bei Fragen zum richtigen Anbau, Erde, Pflege oder dem Umgang mit möglichen Schädlingen ist das Team des Raiffeisen Markts Schriesheim der passende Ansprechpartner. Es nimmt sich viel Zeit für die Beratung der Kunden, damit diese am Ende ein optimales Ergebnis erzielen können.

Aber nicht nur, wenn es um den Anbau von Obst und Gemüse geht, ist ein deutliches Anwachsen des Interesses zu bemerken. „Auch merken wir, dass sich junge Leute gerne ein paar Hühner anschaffen, um ihre eigenen Eier auf dem Tisch zu haben. Das gentechnikfreie Futter hierfür sowie das gesamte Zubehör für die Tiere finden die Kunden alles bei uns“, führt Jochim aus. red/lg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019