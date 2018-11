Gaumenfreuden

„Neckarperle“ – schon der Name des Hotels und Restaurants gibt Auskunft über die malerische Umgebung, in die das Haus eingebettet ist. Niko Paul und sein Team bieten in der Neckarperle ausgewählte regionale und saisonal angepasste Speisen, wobei höchster Wert auf Qualität und Frische gelegt wird.

Neben Wildgulasch mit Preiselbeerbirne, Apfelrotkraut und hausgemachten Spätzle gibt es im Dezember beispielsweise wieder die beliebten Adventsmenüs. An jedem Advent wird wieder ein anderes Drei-Gänge-Menü serviert. Das Restaurant bietet Platz für bis zu 32 Personen. Familien-, Betriebs- oder Weihnachtsfeiern können auch im separaten Nebenzimmer ausgerichtet werden.

Mitten in Edingen-Neckarhausen gelegen, ist das Restaurant mit dazugehörigem Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge nach Mannheim, Heidelberg und Ladenburg. Alle Zimmer des Hotels sind mit einem eigenen Bad und kostenlosem Wlan ausgestattet und überzeugen mit einem charmanten Landhausstil. r imp/p

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018