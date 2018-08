Anzeige

Die vier Bögen Pergamentpapier mit der Schnur zu je einem Schiffchen grob zusammenbinden. Die Rote Bete vierteln und auf die Päckchen verteilen. Den grünen Spargel waschen, dann das untere Drittel abschneiden und die Stangen auf die Päckchen verteilen. Die Möhren schälen, etwas vom Grün oben stehen lassen, in die Päckchen geben. Die Kirschtomaten waschen und auf die Päckchen verteilen. Brokkoliröschen abtrennen und auch auf die Päckchen verteilen. Die Spitzpaprika halbieren, die Kerne entfernen und in die Päckchen geben. Die Biozitrone heiß waschen und vier Scheiben abschneiden, halbieren und auch in die Päckchen geben. Schafskäse grob zerteilen und auf das Gemüse geben. Jedes Päckchen mit 1 EL Olivenöl sowie Pfeffer und Salz würzen und auf dem Grill 20 bis 25 Minuten fertig garen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.08.2018