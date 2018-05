Gemütlich in den Abend

Anzeige

Mit den warmen Temperaturen im Mai steigt auch die Lust auf Freizeit in der Natur – hauptsache man nutzt das schöne Wetter. Da möchte man nach einem langen und anstrengenden Tag im Freibad oder am See den Abend nicht nur entspannt ausklingen lassen, sondern auch die letzten Sonnenstrahlen im Freien noch nutzen. Dafür eignet sich dann am Besten ein gemütlicher Biergarten oder eine Terrasse des Lieblingsrestaurants. Frische Luft, eine schöne Bepflanzung und ein kaltes Getränk sind genau das Richtige, um mit seinen Freunden bei lockeren Gesprächen beisammen zu sitzen. Für den kleinen und großen Hunger bieten die Gaststätten dazu noch die kulinarische Versorgung – oft mit regionalen und saisonalen Produkten. Ein wahrer Genuss für die Sinne. lb