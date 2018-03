Gewinnspiel mit tollen Preisen

Anzeige

Der Stand des Bunds der Selbstständigen Feudenheim (BDS) ist bei der diesjährigen Leistungsschau im Foyer der Kulturhalle zu finden. Dort bekommen Interessierte nicht nur informationen rund um den BDS, es gibt auch die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Mannheimer Tierheim. Direkt am BDS-Stand können die Teilnahmescheine für jeweils zwei Euro erworben werden. Die Auslosung erfolgt am Sonntag, 25. März, um 17 Uhr auf der Veranstaltungsbühne.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder hochwertige Preise zu gewinnen. Zum Beispiel können Teilnehmer des Gewinnspiels einen Kaffeevollautomaten, gestiftet von der Firma Hartmann, bekommen. Raumausstatter Ampersberger hat einen Rundflug für zwei Personen in den Lostopf geworfen, die Fahrschule Ferrenberg beteiligt sich mit einem Gutschein, außerdem gibt es ein hochwertiges Kopfkissen zu gewinnen. Auch der BDS stiftet wieder einen Preis: Ein Gutschein für eine Schifffahrt mit der Weißen Flotte in Heidelberg für zwei Personen wartet auf glückliche Gewinner. Bei dieser Tour kocht Johann Lafer, im Preis inbegriffen ist auch ein Getränkegutschein. Der Gutschein hat einen Wert von 370 Euro. Mitmachen lohnt sich also. pr/imp