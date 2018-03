Glanz in der Hütte

Anzeige

Fliesen als Boden- und Wandbelag sind die Klassiker in Küche und Bad. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wasser, Nässe und Schmutz führen nicht zu dauerhaften Flecken. Herunterfallende Gegenstände hinterlassen weniger schnell Macken, harte Absätze keine Kratzer. Auch Säuren oder Laugen in sanften Naturalreinigern machen Fliesen nichts aus. Sie sind pflegeleicht, hygienisch und hart im Nehmen. Daher sind die Alleskönner im Flur und im Keller, auf der Terrasse sowie in der Garage beliebt. Auch im Wohnbereich sind sie schon seit Jahren etabliert.

Dabei punkten Fliesen mit ihrer Vielzahl an modernen Designs. Farben, Dekore, Formate, Verlegemuster sowie Strukturen und Glanzgrade lassen kaum Wünsche offen. Ob verspielt und bunt oder Ton-in-Ton, ob kleinteiliges Mosaik oder nahezu fugenfreie Flächengestaltung mit XXL-Fliesen – für jeden ist etwas dabei. Auch den Holz- und Natursteinlook können die Oberflächen nachbilden. Fliesen sind zusätzlich ein ideales Belagsmaterial auf der Fußbodenheizung. Schnell und effizient gelangt die Wärme in die Wohnräume und Barfußzonen. Fliesen sollten so ausgewählt werden, dass sie zur Nutzung des Raums passen sowie die nötige Trittsicherheit und Rutschfestigkeit bieten. bau-pr/imp