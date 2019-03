Groß planen, viel nutzen

Wer eine Photovoltaik-Anlage am Haus bauen möchte, sollte sie so groß wie möglich planen und die Dachfläche voll ausnutzen. Außerdem ist es wichtig, möglichst viel vom selbst produzierten Strom auch selbst zu verbrauchen. Denn pro Kilowattstunde ist er dann so viel wert wie eingekaufter Strom: im Schnitt etwa 26 Cent. Experten raten, starke Energieverbraucher wie Spül- und Waschmaschine dann laufen zu lassen, wenn die Sonne scheint. Idealerweise nutzt man die intensive Mittagssonne. Wird der Strom vom Dach nicht selbst genutzt, sondern ins allgemeine Netz eingespeist, erhalten Hausbesitzer dafür nur 11 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Batteriespeicher für den selbsterzeugten Strom sind nicht zu empfehlen, weil ihre Anschaffung mit großen Kosten verbunden ist und die Lebensdauer der Batterien nur 10 bis 15 Jahre beträgt. Eine Solaranlage mit zehn Kilowatt Nennleistung auf dem Dach eines Einfamilienhauses versprecht eine Rendite von etwa 3,4 Prozent – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin. Nutzt man zusätzlich ein E-Auto, können es bis zu 4,7 Prozent werden. dpa/ Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019