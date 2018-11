Große Auswahl an Schmuck und Uhren

LADENBURG.Die Vorweihnachtszeit ist für das freundliche Team des Juweliergeschäftes Kielmayer in jedem Jahr eine neue Herausforderung. Hier werden die Kunden kompetent beraten, wenn es darum geht, das passende Weihnachtsgeschenk zu finden. Schmuck, aber auch Uhren sind beliebte Geschenke, die man den Liebsten gerne unter den Christbaum legt.

Geschenke mit einer ganz persönlichen Note sind Medaillons von MY iMenso, die ganz individuell gestaltet werden können. Klassische Medaillons mit dem Foto des Partners oder der Kinder sind ebenso gefragt wie Kunstmotive und Bilder, die mit Edelsteinen und Perlen zusätzlich aufgewertet werden können. Innovative Armbanduhren haben gerade zur Weihnachtszeit Hochkonjunktur. Der Hersteller Citizen hat mit der Satellitewave eine ganz besondere Neuheit auf den Markt gebracht. Die Uhr empfängt mit der weltweit schnellsten Signalempfangsgeschwindigkeit von nur drei Sekunden von Satelliten aus dem All.

Neu im Sortiment sind die Holzuhren von Laimer. Die Kollektionen kombinieren natürliche Materialien mit italienischem Design – heraus kommen stylische Uhren für Sie und Ihn. Ebenfalls neu im Juweliergeschäft Kielmayer sind hochwertige Herrenarmbanduhren von Timberland.

Gern gekauft werden Boccia-Titanium-Uhren, denn die lässige Kollektion in Reintitan liegt voll im Trend. Die Uhren sind hautsympathisch aus superleichtem Material und haben einen wunderbar coolen Touch.

Eine hohe Kompetenz hat auch der Uhrenhersteller Ingersoll. Die Vielfalt der Ingersoll-Kollektion hat auch das Kielmayer-Team überzeugen, denn die Innovation basiert auf originalen Klassikern. Uhren dieser Marke erweisen Kunsthandwerkern die gebührende Ehre. Doch nicht nur „Frau“ bekommt in demchmucken Geschäft am Domhofplatz glänzende Augen. Attraktive Fossil-Uhren, aber auch eine große Auswahl an hochwertigen Funk-, Solar- und Quarzuhren von Citizen und Casio lassen nämlich auch die Männerherzen höher schlagen.

Natürlich hat der Uhrenspezialist Bluetooth-Uhren von Citizen im Programm, und auch die Smartwatch-Uhren von Fossil verfehlen ihre Wirkung nicht. Wer modische Uhren gerne trägt, der sollte Uhren von Pop-Pilot und Guess im Auge behalten.

Natürlich sind zur Weihnachtszeit Geschenke für Kinder sehr gefragt. Kinderuhren von Lego und Scout sowie Kinderbesteck sind sehr persönliche Geschenke. Sehr beliebt sind auch Geschenke aus Naturstein. Gerne gekauft werden grüne Bernsteine aus der Karibik, die ausgefallen und modisch sind. Aus dem Rohstück des Naturbernsteins wird mit viel Erfahrung und handwerklichem Können die Schönheit des Bernsteins ans Tageslicht gebracht.

In der Weihnachtszeit wird auch gerne geheiratet. Bei Juwelier Kielmayer finden frisch Verliebte eine große Auswahl an Trauringen vor. Auch die aktuellen Kollektionen „Traumfänger“ und „Blumenkind“ aus Edelstahl für formschöne Anhänger sowie Armbänder und Ringe findet man beim Juwelier Kielmayer.

Im Weihnachtsprogramm des Juweliergeschäftes sind auch hochwertige Perlenketten und modisch aktuelle Edelsteinketten. Auch Schmuck des Hamburger Labels SO COSI gibt es im Ladenburger Fachgeschäft. Schmuckstücke aus antiallergischem Titan von CEM und Boccia sind bei Juwelier Kielmayer ebenfalls erhältlich, was unterstreicht, dass das Team von Karl Kielmayer für neue Trends und Innovationen immer offen ist. imp/pr

