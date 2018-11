Hat Soul im Blut: Vonda Shepard. © Greg Shappell/Nick Leopold

Vonda Shepard zählt zu den bekanntesten amerikanischen Singer-Songwriterinnen und feierte mit ihrer Rolle als Pianistin und Sängerin in der Lieblingsbar der Hauptfigur der TV-Serie „Ally McBeal“ ihren Durchbruch. Am 10. Dezember tritt sie im Capitol auf. Als Support ist Batomae am Start. red

