Liebe Ilvesheimerinnen und Ilvesheimer,

sehr geehrte Gäste,

ich freue mich sehr, Sie auch in diesem Jahr wieder zur Ilvesheimer Kerwe in der Schlossstraße begrüßen zu können. Die Kirchweih ist das traditionelle Fest in unserer Gemeinde, welches die Ilvesheimer Vereine und Verbände, die örtliche Gastronomie und die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den beteiligten Schaustellern auf die Beine stellen. Die offizielle Eröffnung der Kerwe erfolgt am Freitag mit der Inthronisation der Kerwe-Gretl auf dem Chécy-Platz. Den Abschluss bildet am Kerwemontag wie immer die Verbrennung der Gretl mit Feuerwerk.

Die Vergnügungsstände, ein Kinderkarussell für die Kleinsten und der Autoscooter sorgen für die Unterhaltung der Jugend. In den Straußwirtschaften der Vereine gibt es für jeden Geschmack ein reichhaltiges kulinarisches und musikalisches Angebot.

Ein herzliches Dankeschön richte ich an alle ehrenamtlichen Helfer der beteiligten Vereine und Organisationen, an die Mitarbeiter der Verwaltung und der Polizei, ohne die ein solches Fest nicht zustande kommen könnte. Ich möchte aber auch den Anwohnern, die an diesem Wochenende die eine oder andere Beeinträchtigung in Kauf nehmen müssen, für ihr Verständnis danken.

Freuen wir uns auf eine schöne Kerwe mit angenehmen Gesprächen in geselliger Runde bei hoffentlich sommerlichem Wetter!

Ihr

Andreas Metz

Bürgermeister

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018