Günstiger Einbau, hohe Betriebskosten

Wer ein Haus plant, muss sich auch zur Heizungsanlage Gedanken machen. © djd/Bauherren-Schutzbund

Lange Zeit war das Heizen mit Strom verpönt. Angesichts des sinkenden Heizbedarfs neuer Gebäude und des wachsenden Anteils von Strom aus erneuerbaren Energien kommt dieses Diktum ins Wanken und reine Stromheizungen werden wieder salonfähig. Verlieren dadurch Wärmepumpen an Bedeutung oder sind sie in manchen Bereichen nach wie vor die bessere Alternative?

Sogenannte Elektro-Direktheizungen, bei denen Strom durch einen Widerstand in Wärme umgewandelt und diese dann an den Raum abgegeben wird, haben laut Verbraucherschützer Stefan Würzner einen Vorteil, der auf der Hand liegt: Ihre Installation ist denkbar einfach und preiswert, denn sie benötigen weder Verrohrungen noch einen zentralen Heizungsraum, einen Brennstofflagerraum oder einen Schornstein. Zudem fallen keine Wartungskosten an, und beim Einbau von Fußboden-Flächenheizungen sind so gut wie keine zusätzlichen Fußboden-Aufbauhöhen erforderlich. Genauso klar sind laut Würzner aber auch die Nachteile. Bereits der Vergleich für den Preis einer Kilowattstunde Strom mit Öl oder Gas zeigt, dass die Einsparungen für den Einbau einer Elektro-Direktheizung schon nach einer überschaubaren Anzahl von Jahren von den Betriebskosten überholt werden. Selbst wenn man die Erneuerung von Komponenten einer wassergeführten Heizung mit einbezieht, stellt sich die Rechnung nicht wesentlich besser dar. Und wie sich das Preisverhältnis der verschiedenen Energieträger entwickeln wird, hängt nicht zuletzt von politischen Entscheidungen ab.

Auch Wärmepumpenanlagen heizen mit Strom. Allerdings wird die elektrische Energie hier nicht oder nur in geringem Umfang in Wärme umgesetzt. Stattdessen wird Umweltwärme in einem Verdichtungsprozess auf ein höheres Temperaturniveau „gepumpt“. Der Stromeinsatz ist daher um mindestens das Zwei- bis Vierfache geringer als bei der Elektro-Direktheizung, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Ganz ohne Nachteile ist aber auch die Wärmepumpentechnik nicht. „Wärmepumpen haben einen Preis, bei dem man mit mehr als dem Doppelten im Vergleich zum Beispiel zu einer Gas-Brennwerttherme rechnen muss“, erklärt Würzner. Zudem sollten Wärmepumpenanlagen immer von einem Fachunternehmen für den konkreten Bedarf geplant, sorgfältig hergestellt und fachgerecht eingebaut werden. djd/imp

