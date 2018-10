Gutbürgerliche Küche und familiärer Service

Eine traditionell deutsche Küche bietet in den Mannheimer Quadraten das Wirtshaus Kurfürst am Markt. Die Gäste schätzen die traditionell gutbürgerliche Küche und das rustikale Ambiente, das das zentral gelegene Restaurant bietet. Helles Holz und der familiäre, freundliche Service verleihen schon beim Eintreten eine Atmosphäre, in der man sich als Gast willkommen fühlt. Die Gäste schätzen außerdem, dass hier alle Speisen selbst zubereitet werden und selbstverständlich ganz frisch auf die Teller kommen. Wild-Spezialitäten wie Hirschgulasch stehen genauso auf der Speisekarte wie Schnitzel, die es jeden Montag ab 17 Uhr mit einer Beilage zu einem reduzierten Preis gibt. Zwischen 9 und 11 Uhr gibt es zudem Frühstück à la carte. Eine besondere Aktion ist ab November geplant: Gerichte mit knuspriger Gänsekeule oder Gänsebrust sind jeden Tag, auf Vorbestellung sind sogar ganze Gänse erhältlich. Private Feierlichkeiten oder Feste von Firmen sind bei einer Anzahl von über 100 Plätzen ebenfalls möglich. Wer etwas plant, kann sich rechtzeitig mit dem Restaurant in Verbindung setzen. imp

Wirtshaus Kurfürst am Markt R 1, 15 68161 Mannheim & 0621/1 56 52 35 (Büro), 0621/2 62 75 (Reservierungen) www.kurfuerst-am-markt.de web@kurfuerst-am-markt.de

