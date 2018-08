Guten Appetit!

Anzeige

Braten, Fisch, Steak, Kartoffeln, Nudeln, Knödel – die Liste der herzhaften Köstlichkeiten, die sich Besucher auf der Weinkerwe Erpolzheim schmecken lassen können, ist endlos. Insbesondere der Winzerhof fährt mit fleischigen Leckerbissen auf. So findet der Braten-Fan dort nicht nur Sauerbraten mit Knödeln, sondern auch Ochsenbrust mit Meerrettich und mediterrane Gerichte wie Spaghetti mit Garnelen.

Etwas näher am Kerweplatz offeriert das Haus am Bach Spezialitäten wie Cevapcici im Fladenbrot oder Japrak, grüne Weinblätter gefüllt mit Reis und Hack. Am anderen Ende von Erpolzheim wartet derweil das Weingut Koob mit Köstlichkeiten wie italienischem Rindergulasch und Lachsfilet zu Ofenkartoffeln. Für süße Geschmacksnerven bieten die Landfrauen Dampfnudeln mit Weinsoße nach Omas Rezept, zudem gibt es an einigen Ständen Kaffee, Kuchen und Waffeln. Und natürlich bieten die lokalen Winzer edle Erpolzheimer Tropfen – ganz im Sinne der Weinkerwe. miz