Handlungsbedarf dringender denn je

Alarmierende Zahlen in Sachen Erderwärmung und Meeresspiegel sind das Ergebnis der kürzlich veröffentlichten Studie US-amerikanischer Klimaforscher der University of Colorado. So rechnen die Klimaforscher bis zum Jahr 2100 mit einer Erwärmung der Erdoberflächentemperatur um 2,4 Grad Celsius anstatt der bisher angenommenen 2 Grad und mit einem Anstieg der Meeresspiegel von durchschnittlich 65 anstatt der bisher angenommenen 30 Zentimeter.

„Die Studie müssen wir sehr ernst nehmen“, äußerte sich Prof. Hans Joachim Schellnhuber, Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er hofft, dass der Temperaturanstieg durch eine konsequente Politik noch gebremst werden kann. Anders Levermann, Experte für das Thema Meeresspiegelanstieg am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, sieht in der Studie das Wissen seines Instituts über die Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs bestätigt. Den Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und dem Anstieg des Meeresspiegels erklärt er so: „CO2 erwärmt die Luft. Je mehr CO2 es gibt, desto wärmer wird damit auch das Wasser. Das Meer braucht dann mehr Raum, das Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt.“

Handeln ist lohnenswert

Bedenkt man also, dass für rund 40 Prozent der energiebedingten Emissionen in Deutschland der Wärmemarkt im Gebäudebereich verantwortlich ist und dass etwa durch moderne Heizungen oder bessere Wärmedämmung bis 2020 laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online rund 31 Millionen Tonnen Kohlendioxid allein hier eingespart werden könnten, ist Handeln angesagt und für Immobilienbesitzer in mehrfacher Hinsicht lohnenswert: Die Förderungen der Bundesregierung für entsprechende Maßnahmen sind so hoch wie nie, die Heizkosten lassen sich ebenso drastisch senken wie der C02-Ausstoß, und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und unkalkulierbaren Preisentwicklungen steigt immens. Und eine Heizungsmodernisierung lässt sich sehr individuell an Bedarf und Möglichkeiten des jeweiligen Immobilienbesitzers anpassen.