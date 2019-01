Handwerksbetrieb expandiert weiter

Die 1945 durch Jakob Volz als Elektro-Installationsgeschäft gegründete Firma Volz E.K.T. GmbH ist heute einer der ältesten und größten Handwerksbetriebe in Mannheim. In den Bereichen Elektrotechnik, Schaltschrank-Manufaktur, Metallbau, Technische Gebäudeausrüstung, Planung, Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Service sind derzeit rund 150 Mitarbeiter inklusive 15 Azubis beschäftigt. Erbracht werden diese Dienstleistungen hauptsächlich in der Industrie, in der Gebäudetechnik und in der Energieerzeugung und Verteilung. Volz E.K.T. sieht sich als Partner seiner langjährigen Kunden besonders für die kompetente Umsetzung von kundenspezifischen Anforderungen.

Neben den zehn Standorten in Mannheim, ist das Unternehmen auch in Biebesheim, Mainz-Kostheim, Rüsselsheim, Kaiserslautern und Plankstadt ansässig. Von Mannheim aus werden aber auch Service- und Montageeinsätze in der ganzen Welt geplant, organisiert und ausgeführt.

Um weiter wachsen zu können, wurde mit dem Spatenstich am 23. Januar dieses Jahres der Beginn des Neubaus der neuen Firmenzentrale markiert. In der Memeler Straße 94 im Mannheimer Gewerbegebiet Steinweg soll nach einer rund 13-monatigen Bauzeit im ersten Quartal 2020 der neue Gebäudekomplex eröffnet werden. Das mit rund sechs Millionen Euro veranschlagte Objekt ist mit der neuesten Gebäudetechnik ausgestattet. Eine moderne, klimafreundliche Gebäudetemperierung auf der Basis von geothermischer Grundwassernutzung inklusive Wasserrückführung sowie eine vollautomatische Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlagen sowie ausreichend Ladestellen für E- Autos und E-Fahrräder unterstreichen die nachhaltige Unternehmens-Philosophie der Volz E.K.T. gegenüber Kunden und Mitarbeitern.

Volz E.K.T. bietet seinen Mitarbeitern auf dem rund 7000 Quadratmeter großen Grundstück mit Freilagerflächen, Lagerhalle, Werkstatt mit Sozialgebäude sowie dem Verwaltungsneubau mit einem großen Ausbildungs- und Schulungsbereich jede Menge attraktive Neuerungen. „Am neuen Standort können wir unseren Mitarbeitern dank modernster Infrastruktur und neuster Gebäude-Technik bessere Arbeitsbedingungen bieten. Im eigenen Ausbildungszentrum für den Nachwuchs sowie im großen Fortbildungszentrum können wir außerdem die Fähigkeiten unserer Azubis und Mitarbeiter viel spezieller fördern“, freut sich Thomas Jung, Geschäftsführer der Volz E.K.T. GmbH, über die Möglichkeiten im Neubau. Nach dem traditionellen, symbolischen Ausheben der Erde mit dem Spaten (siehe Bild) aller am Bau Beteiligter folgte ein kleiner Stehempfang auf der Baustelle.

Zukünftig werden in dem Werkstatt-Gebäude Schaltanlagen und Stromschienensysteme für Industriekunden hergestellt. Des Weiteren entsteht im Neubau ein neuer Servicestützpunkt für den Kundendienst und die Wartungsteams für die Brandmeldetechnik sowie für die technische Gebäudeausrüstung. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019