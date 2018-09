Hautnah und absolut live

Mit New Band in Town klingt am Sonntag abend das Altstadtfest auf dem Markplatz aus. Die Formation versteht sich als „Coverband mit Konzerterlebnis“, führt ihre Zuhörer durch vier Jahrzehnte der Rock- und Popgeschichte.

Wer echten Sound mag und sich dabei noch gut unterhalten möchte, ist mit der regional bekannten Band bestens bedient. Die sechs sympathischen Musiker wollen ihr Publikum von 18 bis 88 mit ehrlicher, handgemachter Musik vom ersten Ton an mitreißen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Zu jung oder zu alt gibt es nicht – Spaß und Musikalität, das ist es, was zählt. Die Band überzeugt mit großer Spielfreude, musikalischer Qualität und professionellen Auftritten – hautnah, unverwechselbar und absolut live. Von soft bis heavy – mit New Band in Town kommt jeder auf seine Kosten. Dafür sorgen Andi (Lead, Vocals), Lukas (Drums), Marcel (Guitar, Vocals), Harry (Bass, Vocals), Reinhold (Guitar, Vocals) und Markus (Keyboards, Vocals).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018