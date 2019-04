Heimische Gemüsesaison startet

Mit dem Beginn des Frühlings startet auch die Saison für Frühlingsgemüse. Ab April sind diese köstlichen Erzeugnisse wieder auf den Mannheimer Wochenmärkten zu finden. Zu großen Teilen stammen die Produkte aus regionalem Anbau. Radieschen, Spinat, Kohlrabi und Rhabarber kommen dann von den umliegenden Feldern ganz frisch an den Stand.

Da bieten sich viele verschiedene Gerichte an. Radieschen und Kohlrabi geben fein geschnitten dem Salat eine besondere Note. Spinat kann man nicht nur klassisch mit Kartoffeln und Spiegelei servieren, sondern auch modern als Pesto. Gerade im Frühling schmecken die Blätter besonders aromatisch. Hierfür Öl erhitzen und Knoblauch darin anbraten. Sobald dieser hellbraun ist, kann man ihn herausnehmen. Anschließend werden Spinat- und Basilikumblätter gewaschen. Nach dem Abtropfen werden sie grob gehackt. Mandeln, Knoblauch, Spinat, Basilikum, Käse und Olivenöl in der Küchenmaschine pürieren. Zum Abschluss das Pesto salzen und pfeffern. Zusammen mit frischen Nudeln überzeugt das Pesto durch seinen frischen Geschmack.

Wer möchte, kann das Spinatpesto auch auf Vorrat kochen. Damit es über lange Zeit haltbar wird, sollte man es einkochen. Dafür wird die fertige Masse in sterile Gläser gefüllt, diese verschlossen und für eine halbe Stunde in einen geschlossenen Topf mit leicht köchelndem Wasser gegeben. Dabei gilt es aber zu beachten, dass die Gläser nicht bis zum Rand gefüllt werden dürfen. So ist gewährleistet, dass sich das Pesto während des Erhitzens ausdehnen kann. Anschließend sollte man die Gläser auf den Kopf stellen und auskühlen lassen. So kann sich ein Vakuum ziehen und schon hat man seinen eigenen Vorrat an köstlichem Spinatpesto.

Zudem eignet sich das Pesto auch perfekt als kleines Gastgeschenk, schließlich startet mit dem Frühling auch die Gartenfeiersaison wieder. Alternativ kann man aber auch zu bewährten Schnittblumen greifen, die sind nicht nur am Marktstand ein absoluter Hingucker, sondern sie läuten auch in jeder Wohnung den Frühling ein. lg

