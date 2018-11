Helfer und Unterstützer willkommen

Auf der Vogelstang in Mannheim wohnen circa 13 000 Menschen, darunter besonders viele Familien mit Kindern. Integration wird hier gelebt. Jede Form des Zusammenlebens bringt jedoch auch Probleme mit sich. Deshalb hilft der Verein schnell und unbürokratisch dort, wo es gilt, zu handeln. Den Mitgliedern liegt vor allem die Sicherheit am Herzen. Der Verein unterstützt in Not geratene Einzelpersonen, Familien und Vereine sowie sonstige Institutionen auf der Vogelstang wie Kindergärten, das Wespinstift, Schulen, die Kirchen, das Jugendhaus sowie das Altenzentrum Fritz-Esser-Haus.

Auf Spenden angewiesen

Um über die Mittel zu verfügen, die aktive Hilfe ermöglichen, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Er ist als gemeinnützig anerkannt und damit berechtigt, bei Spenden entsprechende Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Dies sind überwiegend private Zuwendungen oder Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler als Sponsoren. Wichtige Einnahme ist ebenso der Beitrag jedes Mitglieds – aktuell sind es 128.

Zahlreiche Aktionen und neue Projekte

Auch mit zahlreichen Aktionen sammelt der Verein Geld, um dieses wieder in neue Projekte zu stecken. In den vergangenen Jahren kam vor allem mit Tombolas, Kuchen- und Blumenverkäufen, Basaren, Benefizkonzerten, der Matinee am See oder dem Glühweinspaziergang einiges zusammen. Der Verein lebt also nicht nur von Spenden, sondern ebenso vom Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer. Aber auch wenn es meist um finanzielle Hilfen geht, so stehen die Mitglieder des Vereins darüber hinaus mit Rat und Tat zur Seite.

Auch Kreativität und Ideenreichtum erwünscht

Jegliche Form der Unterstützung ist bei der Aktion Sorgentopf willkommen. Sei es in Form einer kleineren oder aber auch größeren Spende, durch die aktive oder passive Mitgliedschaft oder aber auch einfach durch die Mithilfe bei Events, die Beisteuerung von Ideen, Verbesserungsvorschlägen oder konstruktiver Kritik – es gibt vielfältige Möglichkeiten zu helfen. imp

