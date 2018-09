Herbstliche Kartoffelsuppe

Zutaten (für vier Portionen)

750 g mehlig kochende Kartoffeln, 1 Bund Suppengemüse (Karotte, Lauch, Petersilie, Sellerie), 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 800 ml Fleisch- oder Gemüsebrühe, 1 Blatt Liebstöckel, 1 TL Kümmel, 1 TL Majoran, Salz, Pfeffer, 200 ml Schlagsahne, 50 g Frühstücksspeck, 1 Bund Petersilie glatt.

Zubereitung

Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Suppengemüse waschen und klein schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Kartoffeln, Suppengemüse, Zwiebel und Knoblauch in einen Topf geben und mit der Brühe aufgießen. Mit Liebstöckel, Kümmel, Majoran, Salz und Pfeffer würzen und die Suppe 20 Minuten köcheln lassen. Währenddessen die Petersilie waschen und hacken, Frühstücksspeck fein würfeln und in einer Pfanne ohne Fett ausbraten. Sahne in den Topf geben und die Suppe mit dem Pürierstab etwas aufrühren. Die Suppe noch einmal kurz aufkochen lassen und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Mit Frühstücksspeck und Petersilie bestreut servieren. djd

