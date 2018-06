Herrlicher Blumengarten

Anzeige

In Keller’s Weinrestaurant in Mannheimlässt es sich bestens unter freiem Himmel schlemmen. Gerade in der wärmeren Jahreszeit lädt der gemütliche Sommergarten zum Genießen und Verweilen ein.

Als Treffpunkt für Freunde der regionalen, bürgerlichen Küche bietet Familie Keller allerlei Leckeres an. Besonders die Sauren Nierchen mit Spätzle sowie das frisch zubereitete Tatar zum Selbstanmachen mit Steinofenbrot sind der Renner. Das Team rund um Vera, Knuss und Thies Kellerverwöhnt die Gäste mit allerlei Hausspezialitäten. Ganzjährig gibt es zudem wechselnde Sonderwochen wie die Ochsenwochen im August oder die Wildwochen ab September, die das Angebot abrunden.

Im urgemütlichen Restaurant wählen die Gäste zudem unter 30 offenen Weinen von namhaften Weingütern.