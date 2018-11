Hier liegt Glühweinduft in der Luft

Immer mehr Menschen können es kaum erwarten, dass endlich wieder der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln die Innenstädte erfüllt. Weihnachtsmärkte mit ihrem bunten Lichtermeer und dem traditionellen Handwerk haben sich in den letzten Jahren zu wahren Besuchermagneten entwickelt. Wir stellen einige besonders bezaubernde Weihnachtsmärkte in Deutschland und einen Weihnachtsmarkt in Österreich vor.

Festliche Stimmung in historischem Ambiente

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt kann auf eine besonders lange Historie zurückblicken. Im Jahr 1505 öffnete er zum ersten Mal in der Löwenstadt seine Tore. Umrahmt von der Burg Dankwarderode und den historischen Gebäuden rund um den Burgplatz mit dem Dom St. Blasii kann man dem Zauber von damals nachspüren.

Vom 28. November bis 29. Dezember laden rund 150 geschmückte Marktstände zum Schauen, Schlendern und Stöbern ein. Kunsthandwerker bieten unter anderem liebevoll gefertigtes Holzspielzeug, individuelle Christbaumdekorationen und kreativen Schmuck an.

Auch der Gaumen kann sich auf vielfältige Genüsse freuen. Neben weihnachtlichen Speisen und Getränken gibt es typisch braunschweigische Gerichte wie Braunkohl und den Mumme-Glühwein mit dem Braunschweiger Malzextrakt aus der Hansezeit.

Adventszauber inmitten von Fachwerkjuwelen

Wer zur Vorweihnachtszeit eine Reise entlang der Deutschen Fachwerkstraße unternimmt, hat die Qual der Wahl. Denn in vielen der über 100 schmucken Städten, von der Elbe über die Oberlausitz bis zum Bodensee, erwarten Gäste stimmungsvolle Weihnachtsmärkte – mit traditionellem Kunsthandwerk, weihnachtlichen Konzerten, mittelalterlichem Markttreiben, kulinarischen Leckerbissen und vielem mehr. Und immer umgeben von prächtigen, jahrhundertealten Fachwerkfassaden.

Ein schöner Platz, um sich auf die Adventszeit einzustimmen, ist etwa der historische Marktplatz im baden-württembergischen Calw. Vom 29. November bis 2. Dezember findet hier der märchenhafte Weihnachtsmarkt mit über 70 liebevoll geschmückten Ständen und großem Rahmenprogramm statt.

Mosel-Advent der besonderen Art

Wer auf einem Weihnachtsmarkt Außergewöhnliches sucht, ist in zwei malerischen Orten an der Mosel richtig. Das besondere Flair einer mittelalterlichen Altstadt, Fackelschwimmer im Fluss und der „größte Adventskalender der Moselregion“ erwarten Besucher etwa beim Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues.

Im benachbarten Traben-Trarbach wiederum lockt eine unterirdische Weihnachtswelt in den ehemaligen Weinkellern der Stadt – mit stimmungsvoll-mystischem Ambiente, kulinarischen Spezialitäten und einem bunten Rahmenprogramm. Ein Busshuttle bringt Gäste an den Adventswochenenden von einem Weihnachtsmarkt zum anderen. djd

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.11.2018