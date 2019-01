Hits von Hadley

Tony Hadley zählt zu den bekanntesten Sängern der Popmusik. Mit dem Spandau Ballet, den Pionieren der New-Romantic-Bewegung in den 80er Jahren, schrieb der Brite mit Hits wie „Gold“, „Only When You Leave“, „Lifeline“, „Through the Barricades“ sowie „True“ internationale Popgeschichte. Nun hat Hadley sein neues Solo-Album „Talking To The Moon“ veröffentlicht, welches ein neues Kapitel seiner selbst signalisiert.

Am Dienstag, 19. März, kommt Tony Hadley im Rahmen seiner „Talking To The Moon“-Europatournee ins Capitol. Neben der Darbietung seiner elf neuen Songs wird er auch alle großen Hits der Spandau-Ballet-Ära performen. red

