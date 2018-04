Hoch hinaus – aber sicher

Anzeige

Arbeitsbühnen sind die sicherste und wirtschaftlichste Lösung für alle, die beim Arbeiten hoch hinauswollen. Egal ob im Bau, in der Industrie, im Handwerk oder Privatbereich, der gezielte Einsatz von Arbeitsbühnen bietet einen enormen Sicherheits- und Zeitvorteil. Mensch und Material können risikofrei und schnell in jede gewünschte Höhe gebracht werden. Das Unternehmen Weidler, mit seinem Firmensitz in Heddesheim und den neun zentral gelegenen Niederlassungen, bietet einen naheliegenden Service. Für die Kunden bedeutet das: kurze Anfahrtswege für schnelle Lösungen vor Ort, sofortige Unterstützung, wann immer Hilfe benötigt wird, sowie schnelle Reaktionszeiten bei Fragen und Problemen. Beim Unternehmen Weidler steht die Sicherheit der Kunden an erster Stelle. Als offizielles bundesweites IPAF-Schulungszentrum mit eigenen Trainern ist das Unternehmen Weidler in der Lage, seine Kunden auf die sichere Bedienung von Arbeitsbühnen zu schulen und mit dem Erlangen der PAL Card die vom Gesetz geforderte Unterweisung sicherzustellen. Zur Info: Die PAL Card wird von einflussreichen Organisationen weltweit als Nachweis eines hochwertigen Schulungsprogramms für Bediener akzeptiert und hat eine Gültigkeit von fünf Jahren. pr