Huub Dutch Duo in der Gerberstiege

Charismatischer Musik-Entertainer Huub Dutch in Kombination mit bluesigem Bühnen-Stoiker Chris Oettinger, das steht für großartiges Entertainment mit „Wäscheleinophon“, Gesang, Trompete und Klavier. Hinzu kommen Moderationen mit lässigem Witz und mitreißende Show-Einlagen.

Swingende Klassiker und charmante Songs aus eigener Feder, mal fetzig, mal romantisch, mit humorvollen, intelligenten Texten. Zum Altstadtfest spielt das Huub Dutch Duo wieder einmal in Ladenburg, am Sonntag ab 19 Uhr in der Gerberstiege.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018