Immer die Kundenzufriedenheit im Blick

Als Gründungsmitglied der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim-Ost ist die Firma Elektro Hör „ihrem“ Stadtteil Schwetzingerstadt und den Menschen, die dort leben, seit Jahren verbunden. Und natürlich, weil das Unternehmen seit September 1953 dort zu Hause ist. Damals hatte Werner Hör den familiengeführten Betrieb als Handelsvertretung für Antennen in der Krappmühlstraße gegründet. Nachdem sein Sohn 1993 die Meisterprüfung als Elektroinstallateur absolviert hatte, gründete er die Firma „Markus Hör Elektroinstallationen“. Seitdem teilen sich beide Firmen die Geschäftsräume in der Augartenstraße, sind Ansprechpartner in Sachen Elektroinstallationen sowie Kabel- und Satellitenfernsehen.

Installationen in Neu- und Altbauten gehören zur Spezialität des Betriebs, die Mitarbeiter übernehmen aber auch kleine Reparaturen des Alltags. Wichtig sind Markus Hör, der auch zum Vorstand der ADG gehört, die persönlichen Gespräche und die Betreuung der Kunden, nachdem der Auftrag abgeschlossen ist. Zum Kundenstamm der Firma gehören Hausverwaltungen und Wohnungsgenossenschaften, aber auch Privathaushalte.

Die Elektro-Experten kümmern sich um Installationen in Neubauten und Altbausanierungen. „Dieser Markt ist stetig gewachsen“, erklärt Markus Hör. Zu tun gibt es immer etwas, schließlich werden auch neue Gebäude irgendwann zu Altbauten. Die Vorschriften geben vor, die Installationen immer auf dem aktuellen Stand zu halten.

Die Kundschaft verteilt sich nicht nur über ganz Mannheim, sondern über die ganze Metropolregion. Generell gilt: „Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, den Kunden zufriedenzustellen“, sagt Hör. imp/pr

