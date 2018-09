Immer etwas Neues zu entdecken

Christine Bugert ist mit ihrer Boutique für Herren- und Damenmode seit 20 Jahren die Adresse, wenn sich in Viernheim und Umgebung jemand neu einkleiden möchte. Nach ihrer Ausbildung in einem namhaften Bekleidungsfachgeschäft in der Region arbeitete sie 18 Jahre in einer leitenden Funktion im elterlichen Sportgeschäft, da war der Schritt in die Selbstständigkeit die logische Weiterentwicklung.

Namhafte Hersteller

Auf ein ausgewähltes und exklusives Sortiment legt Boutique-Inhaberin Christine Bugert großen Wert. Ihr umfangreiches Angebot für die modebewusste Dame beinhaltet Stücke namhafter Hersteller wie Marc Aurel, Monan, Louis and Mia, Cambio, Rosner, Raffaelo Rossi und Beaumont . Aber auch stylische Stücke der Marken Belissima Ledertaschen, Sem per Lei und sind in der Rathausstraße 22 in Viernheim zu finden. Aber nicht nur Frauen können sich von Christine Bugert und ihrem Team einkleiden lassen, auch für die Herren der Schöpfung bietet die Modeexpertin lässige Stücke der Marken Olymp Maverlis, Pierre Cardin, Roy Robson, Falke,Kaulberg und Fynch Hatton an.

Dank ihres guten Gespürs für Mode und Trends entdeckt die Boutique-Inhaberin immer wieder neue, interessante Marken, die ihr Sortiment erweitern. So kann es vorkommen, dass die Kunden bei ihrem Boutiquebesuch ein neues Modellabel vorgestellt wird, das bei ihrem letzten Stöbern in der Rathausstraße 22 noch nicht vertreten war. Bei der Auswahl der Hersteller, die sich in ihrem Ladengeschäft anbietet, achtet Bugert stets auf hohe Qualität. Produkte niederer Klasse nimmt sie erst gar nicht in ihr Sortiment auf.

Besonders im Augenblick lohnt es sich einmal bei Christine B. vorbeizuschauen, da die aktuellen Herbst- und Winterkollektionen Lust auf die sich langsam einstellenden kälteren Jahreszeiten machen. Beim Auswählen der passenden Kleidungsstücke stehen Christine Bugert und ihr Team den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Bei der Beratung schauen die erfahrenen Modeexperten danach, dass die Vorzüge der Interessierten hervorgehoben werden. In den aktuellen Herbst- und Winterkollektionen sind die Farben rot, schwarz, wollweiß und olive besonders vertreten. Kombinationen aus rot und schwarz sowie wollweiß und schwarz sind nicht nur edel, sie zählen auch zu den aktuellen Trends. Ein Must-have in den kommenden Monaten sind seitliche Streifen, ob an Blusen und Pulloverärmeln oder an Hosenbeinen. Oberteile mit seitlichen Streifen lassen sich perfekt zu Karohosen kombinieren. red/lg

Freitag, 28.09.2018