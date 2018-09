In der Gemeinschaft zum Erfolg

Abnehmen und gesund leben sind zwei Vorsätze, die viele Frauen jetzt im Herbst wieder in Angriff nehmen. Erreichen können sie diese Ziele mit dem individuellen Training bei Mrs.Sporty dank effizientem und abwechslungsreichem Training sowie der Motivation des persönlichen Trainers. Eine Fitnessberatung oder ein Schnuppertraining bietet Frauen in und um Viernheim die Gelegenheit, den Grundstein für ein gesünderes und fitteres Leben zu legen. „Besonders im Herbst möchten viele wieder aktiv werden: Urlaubspfunde verlieren, Muskeln aufbauen, mehr Energie bekommen. Wir zeigen allen Interessentinnen, was sie mit dem erprobten Mrs.Sporty-Konzept erreichen – und dabei jede Menge Spaß und ein wunderbares Wir-Gefühl erleben“, lädt das Club-Team ein.

„Die positiven Effekte des Trainings bei Mrs.Sporty spürt man ab dem ersten Training: Man wird fit, fühlt sich wieder wohl in seiner Haut und durch die aktive Muskulatur schwindet nachhaltig das Körperfett“, beschreibt Trainerin Lena Nussbaumer die Wirkung des individuellen Trainings mit der Betreuung durch einen persönlichen Trainer. Der Gewichtsverlust hat langfristig viele positive Folgen: weniger Gelenkschmerzen, weniger Tablettenbedarf (zum Beispiel sinkt der Bluthochdruck), bessere Ausdauer und Körperhaltung, besserer Schlaf, das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Depressionen sinkt, sowie viele weitere Effekte. Und mindestens genauso wichtig für Frauen: Der Blick in den Spiegel und das Anprobieren von schöner Kleidung macht wieder Freude.

Die persönlichen Trainer begleiten die Frauen beim Training und erleichtern ihnen das Durchhalten, damit sie ihre individuellen Ziele erreichen: „Der innere Schweinehund kann dank der persönlichen Betreuung und der familiären Atmosphäre im Club leicht überwunden werden. Unsere Mitglieder bilden schnell Gemeinschaften mit gleichen Zielen – denn zusammen macht das Training einfach doppelt so viel Spaß“, so Trainerin und Sportwissenschaftlerin Alexandra Dietrich.

Studien belegen: Schon drei mal 30 Minuten Training pro Woche reichen aus, um Lebenslust, Wohlbefinden und Fitness zu steigern. Ein 30-minütiges Zirkeltraining bildet die Basis des Mrs.Sporty Trainingskonzeptes. Speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Frauen werden hier mit minimalem Zeitaufwand alle Hauptmuskelgruppen angesprochen sowie Ausdauer und Koordinationsvermögen trainiert. Ergänzt wird das Training durch ein alltagstaugliches Ernährungskonzept. Offene Türen, flexibles Training: Dank der modernen Pixformance-Trainingsstationen können Frauen von Montag bis Sonntag von 6 bis 22 Uhr trainieren – und erhalten das Feedback zur Übungsausführung entweder direkt von den Trainerinnen oder von der Pixformance-Station.

