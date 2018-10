In diesem Jahr sind 25 Gewerbetreibende dabei

Die Neckarstadt beteiligt sich in diesem Jahr zum fünften Mal an der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“. Während im ersten Jahr der Beteiligung fünf Gewerbetreibende daran teilnahmen, sind es diesmal bereits 25, die ihre Türen am Samstag, 3. November, von 18 bis 24 Uhr öffnen und mit zahlreichen interessanten Aktionen locken.

Eine der angebotenen Aktionen ist beispielsweise: n Delta Fabrics: Bei Delta Fabrics, Uhlandstraße 26 A, gibt es Livemusik von Jasmin Perret, die gut gelaunten Rock und Pop auf Mannheims kleinster Bühne bietet. Außerdem wird wieder ein spannendes Tasting angeboten: Dieses Mal haben die Besucher die Möglichkeit, verschiedene Rum-Sorten auszuprobieren. Es wird Rum-Cocktails geben sowie Longdrinks wie Cuba Libre, Moscow Mule oder Gin Tonic. imp

