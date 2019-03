In vertrauensvolle Hände geben

Grabpflege ist in Zeiten hoher Mobilität und Flexibilität längst keine selbstverständliche Familienfrage mehr. Kann das Grab nicht mehr selbst gepflegt werden, bleibt bei vielen Angehörigen meist die Sorge darüber zurück. Die Mannheimer Friedhofsgärtner bieten ein umfangreiches Dienstleistungsangebot rund ums Grab.

„Viele Menschen wissen gar nicht, wie preiswert, problemlos und individuell die fachgerechte Grabpflege durch einen Friedhofsgärtner ist. Dabei kann beispielsweise die Pflege eines Urnengrabes weniger als 50 Cent am Tag kosten“, weiß Thomas Heiland von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG zu berichten.

Verschiedene Möglichkeiten

„Angehörige, die ein Grab nicht mehr betreuen können, sollten sich an einen Friedhofsgärtner vor Ort wenden und sich ein unverbindliches Pflegeangebot erstellen lassen“, empfiehlt Thomas Heiland. Einen solchen Pflegeauftrag kann man in der Regel für ein Jahr abschließen. Die Kosten richten sich nach den vereinbarten Leistungen des Friedhofsgärtners und werden meist im Voraus berechnet. Allerdings muss diese Jahrespflege jährlich immer wieder neu mit dem Friedhofsgärtner vereinbart werden. Zudem müssen die Angehörigen von Jahr zu Jahr mit eventuellen Preissteigerungen rechnen. Offen bleibt dabei auch die Frage, was mit der Grabstätte geschieht, wenn die für die Pflege zuständige Person selbst verstirbt oder aus gesundheitlichen Gründen den Auftrag nicht mehr neu erteilen kann. Nicht immer gibt es in der Familie Menschen, die diese Aufgabe dann übernehmen.

Speziell für diejenigen, die sich zwar eine persönliche Grabstätte wünschen, sich aber nicht selbst um deren Pflege kümmern können, bieten die Mannheimer Friedhofsgärtner seit mehr als 50 Jahren mit der Dauergrabpflege wertvolle Unterstützung an. Bei diesem Modell wird die Pflege einer bestehenden Grabstätte oder auch – als Vorsorge – für das spätere eigene Grab dauerhaft in die Hände eines Friedhofsgärtners gelegt. Die Leistungen, die der Friedhofsgärtner übernehmen soll, werden individuell zusammengestellt und über einen Dauergrabpflege-Vertrag festgelegt. Dieser Vertrag wird mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner eG abgeschlossen und läuft über einen Zeitraum ab zwei Jahren bis zum Ablauf der Grabnutzung oder der Ruhezeit. Der Vorteil dabei: Der Auftraggeber kann sich über den gesamten Zeitraum darauf verlassen, dass das Grab nach seinen persönlichen Vorstellungen gepflegt wird. „Dafür werden die Arbeiten des Friedhofsgärtners von unserer berufsständischen Genossenschaft regelmäßig kontrolliert“, erklärt Thomas Heiland. Weil die Kosten für die vereinbarte Pflegezeit komplett im Voraus gezahlt werden, fallen zudem keine Preissteigerungen an. Diese werden durch die erwirtschafteten Zinserträge dauerhaft abgedeckt. „Das gibt Sicherheit für viele Jahrzehnte“, so Heiland. GBF

