Inmitten blühender Obstbäume

In diesem Jahr findet die kulinarische Wanderung um Obst, Spargel und Wein in Erpolzheim bereits zum 18. Mal statt. Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, können sich Besucher jeweils ab 11 Uhr wieder auf den Genussweg begeben. Die kulinarische Wanderung in dem kleinen pfälzischen Weindorf Erpolzheim unweit der Deutschen Weinstraße ist ein Fest der besonderen Art: Insgesamt 14 Ausschankstellen bieten in diesem Jahr hausgemachte Leckereien inmitten der blühenden Obsthaine und saftig grünen Weinberge an.

Entlang des Wanderwegs – orange markiert und mit dem Logo der Veranstaltung versehen – finden die Gäste neben vielseitigen Spargelgerichten auch andere Spezialitäten und natürlich spritzig-frische Erpolzheimer Weine. Sowohl Familien als auch Vereine, Obsthöfe und Weingüter sind mit einem eigenen Stand vertreten und bieten selbst gemachte Speisen an.

Egal, in welche Richtung die Besucher die Erpolzheimer Gemarkung durchwandern, sie können das vielfältige kulinarische Angebot gar nicht verfehlen. Wer mit dem Auto nach Erpolzheim kommt, kann die ausgewiesenen Parkmöglichkeiten auch am Ortsrand nahe des Wanderwegs nutzen.

Möglich ist auch eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (siehe Infokasten unten). imp

