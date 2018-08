Innovativer Partner

Kaum am Markt eingeführt, schon der neue Shootingstar: Mit dem innovativen AQUA PLASMA hat der Karlsbader Systemanbieter für ökologische Heizsysteme Paradigma in diesem Jahr eine neue leistungsstarke Solarthermietechnik präsentiert, die eine maximale Umwandlung von Sonne in Wärme garantiert. Dank seiner cleveren Technik, des hohen Ertrags und der gesteigerten Effizienz wurde der AQUA PLASMA jetzt für den Deutschen Energiesparpreis 2012 ausgewählt. Ausgezeichnet werden die besten Energiesparprodukte, Ideen und Lösungen in den Kategorien Stromsparen, Heiztechnik, Bauen und Modernisieren sowie Erneuerbare Energien.

Mit dem hocheffizienten AQUA PLASMA hat Paradigma das bewährte AquaSystem für eine wirkungsvolle Solarwärmenutzung weiterentwickelt. Hausbesitzer haben nun bei der Suche nach dem passenden Solarpaket eine noch breitere Auswahl. Das Gütezeichen der europäischen Normungsorganisation für solarthermische Produkte Solar KEYMARKT bestätigt dem System den höchsten Wärmeertrag am Markt. Der Clou des neuen Hochleistungs-Kollektors ist seine patentierte Plasma-Technologie, die bei geringerer Kollektorfläche noch höhere Solargewinne ermöglicht. Eine spezielle Antireflexbeschichtung optimiert den Transport der Sonnenstrahlung in die Vakuum-Röhren des Kollektors. Seit August haben sich die staatlichen Fördersätze für solche solarthermischen Solaranlagen sogar noch erhöht.

An allen drei Veranstaltungstagen der Baumesse Bad Dürkheim referiert Axel Weller von Paradigma (siehe Vortragsprogramm auf der vorherigen Seite). zg