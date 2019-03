Insektenfrei unterm Dach

Dachräume vermitteln einen ganz besonderen Wohncharme: Sie gelten als urig und einfach gemütlich. Die exponierte Lage direkt unter der Dacheindeckung bringt allerdings auch deutlich spürbare Nachteile mit sich. So heizen sich etwa die Räume im Oberstübchen an heißen Tagen auch besonders stark auf. Ein konzentriertes Arbeiten oder das Einschlafen werden dadurch erschwert.

Umso wichtiger ist ein regelmäßiges Lüften, vor allem am frühen, noch kühlen Morgen oder abends nach Einbruch der Dämmerung. Mit der kühlen Luft gelangen dann allerdings auch ungebetene Gäste in die Wohnung: Mücken, Wespen, Spinnen und andere Plagegeister. Insektenschutzrollos an den Dachfenstern sind die passende Lösung: Luft und Licht können ungehindert hineinströmen, die störenden Summer hingegen bleiben draußen.

Hauchfeiner Schutz vor Insekten

Die Rollos werden dazu passgenau an der Innenseite der Fenster montiert und lassen sich somit flexibel ganz nach Wunsch verschieben. Zusätzlich verhindern seitliche Bürsten, dass Windstöße das Gewebe aufblähen und somit wiederum Schlupflöcher für die Krabbeltiere öffnen können. Das Dachfenster lässt sich selbstverständlich auch nach der Montage des Rollos ungehindert öffnen und schließen, um Frischluft in das Obergeschoss hineinzuführen.

Der Insektenschutz fällt dabei optisch kaum auf und beeinträchtigt auch nicht die Lichtausbeute. Das Gewebe ist so fein, dass es fast unsichtbar ist und den Licht- und Lufteinfall nicht behindert. Die Fäden sind kaum dicker als ein menschliches Haar. Wenn es wieder Zeit zum Fenster putzen wird, lässt sich das Rollo ganz einfach aushängen, damit das Glas ungehindert zugänglich ist.

Auch Pollen bleiben draußen

Noch wichtiger sind Schutzgewebe an den Fenstern für alle Heuschnupfen-Patienten: Sie möchten zumindest in den eigenen vier Wänden eine pollenfreie Zone schaffen, in der sie aufatmen können. Um auch Dachwohnungen frei von Allergenen zu bekommen, bieten sich spezielle Schieberahmen anstelle des Rollos an. Diese Rahmen halten einen Großteil der Pollen wirksam draußen.

Eine individuelle Beratung zu den verschiedenen Möglichkeiten erhält man bei Fachbetrieben. So kann der örtliche Fensterexperte nicht nur für das Dach, sondern für das ganze Haus und die verschiedenen Fensterformen passende Lösungen vorschlagen – für Giebelfenster im Obergeschoss ebenso wie für die extrabreite Schiebetür an der Terrasse oder den kompletten Wintergarten.

