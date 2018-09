Investition zahlt sich aus

Wein, Wurst und Erholung – was braucht man mehr? Die Antwort lautet, nicht viel, und dennoch liefert die Stadt Bad Dürkheim seinen Bewohnern als Arbeits- und Lebensstandort und seinen Besuchern als Kur- und Kulturzentrum ein breites Spektrum an wirtschaftlichen als auch lebensfreundlichen Möglichkeiten.

Dank ihrer günstigen geografischen Lage hat sich die Kreisstadt zu einem beliebten Wirtschaftsstandort entwickelt. Die ansässigen Wirtschaftsunternehmen sind vorwiegend aus den Zweigen Papier-, Holz- und Kunststoffverarbeitung, dem Groß- und Einzelhandel sowie aus der Metallveredelung und Regeltechnikbetrieben. Aber auch innovative Unternehmen aus dem IT-Sektor haben sich für Bad Dürkheim als Standort entschieden.

Mit der Anbindung über die Autobahnen A 61 und A 650 gelangt man rasch zu den Wirtschaftsräumen Rhein-Main und Rhein-Neckar, was Bad Dürkheim als Unternehmensstandort besonders attraktiv macht und somit eine optimale geografische Lage bietet.

Zudem sorgt die Stadt für ihre Unternehmen: Die Wirtschaftsförderung Bad Dürkheims zählt zu einer der mittelstandsfreundlichsten Einrichtungen in gesamt Rheinland-Pfalz. Das Service- und Dienstleistungssystem der Stadt fördert außerdem die Ansiedlung weiterer Unternehmen, was den Standort zunehmend attraktiv für Firmenansiedlungen macht. Bereits ansässige Unternehmen werden stabilisiert. Dies dient der Sicherung bestehender und der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Somit investiert Bad Dürkheim in die Stärkung der kommunalen und regionalen Wirtschaftsstruktur.

Auch der Bevölkerungswachstum wird – etwa mit dem Ausbau des Wohngebiets Fronhof – gestärkt. Dazu punktet die Stadt mit guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten und Schulen, die kulturellen Einrichtungen erfreuen sich besonderer Beliebtheit, Sport und Vereine stehen hoch im Kurs. Um auch modern und somit ein Wohnziel für junge Familien zu sein, baut Bad Dürkheim ein kostenloses W-Lan-Netz für seine Bürger auf und aus. Ein weiterer Grund, warum der Ort den perfekten Lebensstandard bietet.

Die Umwelt ist ebenfalls ein großes Thema der Kreisstadt: Etwa mit der Erstellung eines klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes zeigt Bad Dürkheim, dass sowohl die Umwelt als auch die Bürger hier in guten Händen sind. red/miz

