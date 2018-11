Jetzt wird’s kuschelig

Knisternde Wärme genießen und am Abend am flackernden Feuer sitzen – diese Form von Gemütlichkeit kann man sich ins eigene Zuhause holen. Egal, ob einem ein Kamin oder ein Kachelofen vorschwebt, das Team der Ralf Schnor GmbH hilft gerne bei der Planung und Verwirklichung dieses besonderen Wohntraums. Zudem steht es Kunden mit umfassendem Service zur Seite. „Wer bereits einen Kamin oder einen Kachelofen besitzt, der findet bei uns zudem Accessoires wie hochwertige Körbe aus Leder fürs Holz“, sagt Ralf Schnor. Weiteres Kaminzubehör, Wohnaccessoires und Outdoorartikel wie Feuerschalen runden das Angebot rund um Feuer und Gemütlichkeit bei ihm ab. Alle Artikel wurden mit hohem Anspruch an Design und Funktionalität persönlich ausgewählt. Manch ausgefallener Geschenktipp ist darunter zu finden. imp/pr

