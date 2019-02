Kein Schulranzen ohne fachgerechte Anprobe

Im November 2018 eröffnete in der Bürgermeister-Neff-Straße 3 in Viernheim das Schulranzenfachcenter Lassners-Schulzeit. „Der Bedarf an einer fachkundigen und kindgerechten Beratung ist hier sehr groß, da es ein alle Marken umfassendes Angebot im Raum Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen bisher so nicht gab“, sagt Inhaberin Birgit Lassner.

„Ende Oktober kommen die neuen Modelle in den Laden und die ersten Ranzen werden schon zu Weihnachten gekauft. Auch für die Schulwechsler ist die Zeit vor Weihnachten absolute Hochsaison. Dazu kommt, dass wir ein umfassendes Sortiment rund um die ,Schulzeit’ anbieten. Da ist der Name Programm, denn wir haben sehr viele Lernspiele, Lernhilfen und Schulartikel im Sortiment“, beschreibt Lassner das Geschäftskonzept. Und ab Ende Mai werden auch Schultüten gepackt, was den Eltern zusätzliche Arbeit erspart.

Bei Schulzeit wird der Kauf des Ranzen zu einem Event. So bietet das Team den kleinen Kunden zusätzlich Kinderschminken an, macht Schreibtests und baut wechselnde Spielstationen auf. Dies nimmt den Kindern schnell die Hemmschwelle und man kann viel besser mit ihnen die Anprobe gestalten. An jedem Tag findet eine Ranzenverlosung statt.

Aber nicht nur das Angebot und die umfassenden Serviceleistungen können sich sehen lassen, sondern auch der Preis. Denn was den betrifft, steht das Fachgeschäft dem Internet in nichts nach. red/lg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019