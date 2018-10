Keine Chance mehr für Langfinger

Es lohnt sich, Langfingern das Leben möglichst schwer zu machen. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft werden fast 45 Prozent der Einbruchversuche abgebrochen, wenn die Täter nicht schnell genug in das Objekt ihrer Begierde eindringen können.

Vor allem Fenster und Türen bieten Dieben eine willkommene Angriffsfläche. Sind sie nur unzureichend gesichert, haben Einbrecher leichtes Spiel. Doch Eigenheimbesitzer können viele Schwachstellen beseitigen und entsprechende Sicherheitssysteme nachrüsten. So sollten Fenster und Türen mindestens drei bis fünf Minuten den Langfingern standhalten, denn die Statistiken zeigen, dass sie nach dieser Zeit meist von ihrem Vorhaben ablassen. Die Fenster sollten daher mit einbruchhemmenden Beschlägen ausgestattet sein. Auch Sicherheitsglas und so genannte Pilzkopfverriegelungen in Kombination mit stabilen Schließblechen hindern Einbrecher daran, ins eigene Zuhause vorzudringen. Zudem sind moderne Rollläden mit biegefesten Stäben aus Aluminium erheblich widerstandsfähiger als Varianten aus Kunststoff.

Auch die Haustür lässt sich mit einbruchhemmenden Details wie verstärkten Türblättern, einem stabilen Schloss mit guter Verankerung oder einer Bandseitensicherung aus Metall sichern. Oft werden die Verriegelungen von Fenstern und Türen auch mit kleinen integrierten Sensoren überwacht, die sofort Alarm auslösen, wenn jemand versucht, Fenster oder Tür gewaltsam aufzuhebeln. Mit Hilfe von Sensoren lassen sich auch die Rollläden automatisch steuern, sodass sie sich gerade in der dunklen Jahreszeit bei Dämmerung schließen, auch wenn die Hausherren nicht da sind. Im geschlossenen Zustand können die Rollläden nicht ohne viel Kraftaufwand oder lauten Lärm nach oben geschoben werden. Auch in der Urlaubszeit lässt sich mit der automatischen Steuerung des Sonnenschutzsystems die Anwesenheit der Bewohner simulieren. djd/imp

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.10.2018