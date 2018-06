Keine Kompromisse bei der Qualität

Anzeige

Das Angebot an Mobilheimen, der neuen Generation Fertighäuser, wächst auch in Deutschland stetig. In Sachen Größe und Ausstattung haben Verbraucher mittlerweile die Qual der Wahl. Wer mit dem Gedanken spielt, ein Mobilheim auf privatem Grund aufzustellen, sollte zunächst darauf achten, dass das Haus zu den individuellen Wünschen passt – beispielsweise in Länge und Breite sowie in der Raumaufteilung und der Ausrichtung des Wohnraums. Vorher sollte man sich auch vergewissern, dass der Transport des Hauses zum vorgesehenen Grundstück problemlos möglich ist.

Bei der Entscheidung für ein bestimmtes Modell muss man heute keine Kompromisse bei der Bauqualität machen. Das betrifft die Ausstattung ebenso wie verwendete Materialien sowie die Oberflächen der Innen- und Außenwände, alles sollte robust und gleichzeitig pflegeleicht sein. Eine gute Isolierung ist auch dann notwendig, wenn man zunächst nur eine Nutzung im Sommer plant – denn die Isolierung hält auch die Wärme draußen.

Die Aufbau- und Aufstellzeit vor Ort dauert in der Regel nicht länger als 24 Stunden. Baustress gibt es nicht mehr. Das eigene Haus lässt sich individuell in passender Größe planen, es ermöglicht ein wartungs- und barrierefreies, günstiges und komfortables Wohnen auf einer Ebene. djd