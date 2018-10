Kerwejubiläum in Seckenheim

Es war noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts „das“ Fest in Seckenheim, der Kirchweihsonntag, kurz „Kerwe“ genannt. Nicht nur die Kinder fieberten dem höchsten weltlichen Fest Seckenheims entgegen, auch für Jugendliche und Erwachsene bot die Kerwe Jahrmarkt, Tanzvergnügen und Möglichkeiten zu feiern. Doch bald war das Vergnügungsangebot das ganze Jahr über zu haben und die Kerwe, so wie sie Jahrzehnte üblich war, verlor ihre Tradition. Zwar war es noch einige Zeit üblich, auswärtige Familienangehörige und Freunde zum Kerwekaffee einzuladen und dann zum Jahrmarkt zum Schloss zu gehen, doch auch das nahm mehr und mehr ab. Einzig die Kerwefreunde ließen sich den Spaß nicht nehmen, eröffneten samstags das Fest mit der Abholung der Kerweschlumbl und ihrer Präsentation am Gasthaus „Kapelle“, trafen sich an den folgenden Tagen dort zum Umtrunk, um schließlich dienstags die Kerwe in Rauch aufgehen zu lassen.

Natürlich begingen die beiden Kirchen jeweils mit festlichen Gottesdiensten die Weihe der Gotteshäuser, erinnerten also an den kirchlichen Ursprung des Festes. Der Brauch aber, auswärtige Familienangehörige und Freunde zur Kerwe einzuladen, verlief im Sand. Auch der Jahrmarkt im Schloss bestand nur noch aus drei bis vier Attraktionen, das Treiben auf dem Schlossplatz verlor an Attraktivität. Und der von Pfarrer Franz Völker, als er Mitte der 1950er Jahre nach Seckenheim kam, als bemerkenswert empfundene Brauch, dass die Arbeitnehmer kerwemontags nicht zur Arbeit gehen mussten, war ebenfalls längst ad acta gelegt.

Kerwe wiederbelebt

Vor einem Vierteljahrhundert aber, im Jahr 1993, überlegte der örtliche Bund der Selbstständigen (BDS), ob man gesetzeskonform mit einen verkaufsoffenen Sonntag die Kerwe wieder beleben könne. Den Seckenheimern gefiel die Idee gut, doch zunächst gab es von außen einige Widerstände. Die damalige Führung des BDS aber setzte das Anliegen durch. Und exakt nach Landesgesetz konnten von 13 bis 18 Uhr am dritten Oktobersonntag 1993 erstmals wieder die Geschäfte geöffnet werden. Wenig mehr als eintausend Menschen waren beim ersten Durchgang unterwegs, wurden in den Geschäften mit einem Gläschen Sekt oder Brezeln begrüßt und nutzten die Gelegenheit sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Seckenheimer Einzelhändler zu machen. Der Auftakt überzeugte.

Auf Traditionen besinnen

In den Folgejahren waren immer mehr Händler daran interessiert ihre Ladengeschäfte zu öffnen und so immer mehr Gäste nach Seckenheim zu locken. Die Gaststätten boten wieder traditionelle Kerwegerichte an, Vereine beteiligten sich an der Hauptstraße, so waren damals der SV, die Erlöserkirche, die HSG im Badischen Hof, SPD und AWO im Rathaus, die Seebärchen auf den Planken, die Unteroffiziersvereinigung und die CDU, die katholischen Frauen im KumbaJah oder der Männergesangverein-Liedertafel auf dem Rath-Parkplatz zu finden. In der Kloppenheimer Straße lud der Sängerbund in seine Kerwe-Scheuer und der eben erst gegründete Verein Heimatmuseum in die Werkstatt der Schreiner Senn ein. Die TSG öffnete das Schloss und ein historischer Rundgang wurde mit Hansjörg Probst ebenso angeboten wie angenommen, Ortsbüttel Meinrad Blümmel schellte und verkündete „Raus ihr Leit, s’is Kerwe heit“ und die Erlöserkirche öffnete nicht vergebens, als Ort der Ruhe in all dem Trubel. Und plötzlich wurden die Stellplätze auf dem Jahrmarkt am Schloss wieder knapp. Dazu kam, dass die TSG im Schloss am Kerwemontag mit dem Kerweschlachtfest eine weitere Tradition ins Leben rief, ehe die Brauchtumspfleger am Dienstag die Kerwe in Rauch aufgehen ließen und die Siedler am darauffolgenden Samstag die „Nachkerwe“ bei Rindfleisch und Meerrettich feiern liesen und damit an eine uralte Tradition anknüpften.

So also wurde die Seckenheimer Kerwe wieder neu zum Traditionsfest, und sie lebt dank ihrer Brauchtumspfleger, dank des BDS, dank verschiedener Vereine und Organisationen. Keine Frage: Die Veranstalter und Teilnehmer haben der Kerwe wieder einen neuen, besonderen Stellenwert im örtlichen Jahresablauf gegeben. hat

