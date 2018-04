Kim Wilde rockt

Anzeige

Kim Wilde is back! Die „Princess of Pop“ kommt mit ihrer Live-Band ab Oktober für ihre „Here Come The Aliens“-Tournee nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Am 4. Oktober ist sie im Mannheimer Capitol zu Gast. Sie wird ihre Fans mit den lang erwarteten neuen Songs ihres gleichnamigen neuen Albums „Here Come The Aliens“ sowie allen Hits, die Kim Wilde zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten gemacht haben, begeistern.

Jeder, der Kim Wilde schon einmal live gesehen hat, weiß, was für eine fantastische Show sie mit ihrer großartigen Live-Band für das Publikum auf die Bühne zaubert. Die Poplegende weiß nach mehr als drei Jahrzehnten im Geschäft genau, was das Publikum von ihr erwartet. Kim Wilde liebt es zusammen mit ihren Fans abzurocken. Die „Here Come The Aliens“-Tour ist daher für alle Fans und Liebhaber der besten Popmusik ein absolutes Muss. red