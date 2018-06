Kinderspaß und kulinarischer Genuss

Anzeige

Eine rollende Kinderwerkstatt – mit diesen Worten lässt sich der Basti-Bus wohl am treffendsten beschreiben. Für die Gala-Matinée haben sich die Veranstalter damit ein weiteres Highlight einfallen lassen. Damit auch Eltern mit Kindern die Möglichkeit haben, einfach mal in Ruhe das Musikprogramm der Veranstaltung zu verfolgen oder ein leckeres Wokgericht oder Feines vom Grill zu genießen, können Mütter und Väter ihren Nachwuchs im Alter zwischen vier und zehn Jahren im Basti-Bus abgeben.

In einer Gruppe von etwa zehn bis 15 Kindern können die Kleinen unter Anleitung eines erfahrenen Übungsleiters 30 bis 45 Minuten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und bunte Vögel aus Holz basteln. Diese werden nach der Veranstaltung als Erinnerung an die Gala-Matinée an den Bäumen rund um den Vogelstangsee aufgehängt.

Träger des Basti-Busses ist der gemeinnützige Verein „Eine Zukunft für Kinder!“. Seit 2010 ist es das Ziel der Initiative, Kinder kreativ an das Werken mit Holz oder das Nähen heranzuführen. Die Rohlinge werden von den Behinderten-Werkstätten hergestellt und von den Kindern im Bus fertig gebastelt. Die Überschüsse werden am Jahresende für Projekte rund um bedürftige Kinder im In- und Ausland verwendet.