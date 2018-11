Klanggewaltiger Flohmarkt-Sonntag

Ludwigshafen.Mit dem 17-köpfigen Bläserensemble der Zwingenberger Musikanten erlebt der klassische Flohmarkt am 4. November im und vor dem Ludwigshafener Kulturzentrum „dasHaus“ anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags in der Ludwigshafener Innenstadt gleich zu Beginn um 13 Uhr einen klanggewaltigen Auftakt. Das Ensemble von der hessischen Bergstraße gibt ein rund 90-minütiges Konzert, dessen Spektrum von Big-Band-Sound bis hin zu traditioneller Blasmusik reicht. Die bekannte Glenn Miller Story, Berliner Melodien aber auch den Radekzki Marsch werden die Musiker „umsonst und draußen Sonntag, „ aufführen. Der Auftritt ist das Abschlusskonzert eines Workshops der Formation. „Wir hoffen auf viele interessierte Zuhörer“, meint Kapellmeister Rolf-Günter Wind. Darüber hinaus verwöhnt der klassische Flohmarkt im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus neben seinem vielseitigen Warensortiment an Gebrauchtwaren auch an diesem Tag wieder mit Live-Musik des Duos Wind & Bergmann in der Besetzung Piano/Gesang und Percussion auf der offenen Bühne.

Der traditionelle Flohmarkt bietet den Ausstellern von 13 bis 17 Uhr Standflächen auf dem Vorplatz und im Innern des Kulturzentrums an. Der Markt versteht sich als Forum für den Verkauf gebrauchter Kostbarkeiten aus dem Fundus von Privatanbietenden und eröffnet auch gemeinnützigen Verbänden die Möglichkeit, an ihrem Verkaufsstand ihre Arbeit vorzustellen und Gelder für das Vereinsbudget zu erwirtschaften. Der klassische Flohmarkt ist eine Veranstaltungsreihe des Fördervereins „dasHaus“. Der Eintritt ist frei. red/LUKOM

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018