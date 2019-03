Kraftvolle Farben

Die kräftigen Farbtöne sind es, die Christine Bugert von „Christine B. – Mode und mehr“ in Viernheim sofort einfallen, wenn es um die aktuelle Modesaison geht. „Wir haben wirklich sehr viele kräftige Farben. Das reicht von Neon-Pink und Neon-Orange bis hin zu allen Abstufungen von Lila“, sagt sie. Außerdem können die Kunden in der Viernheimer Boutique für Herren- und Damenmode vielfältige kleidsame Muster finden. „Leo-Prints dürfen in diesem Frühjahr und Sommer auf keinen Fall fehlen“, sagt die Mode-Expertin. „Gerne dürfen Muster auch gemischt und gleichzeitig getragen werden. Zum Beispiel Leo-Muster und Streifen oder Karos sieht man derzeit oft.“ Dabei haben sind teilweise sogar die Hosen mit floralen Prints geschmückt. „Doch nach wie vor ist auch die unifarbene Hose zur gemusterten Bluse sehr beliebt“, fügt Christine Bugert hinzu. „Noch ein passender Schal dazu und fertig ist das Frühlings-Outfit.“ red/pr

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019