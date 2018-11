Kulinarisches und Wissenswertes

Was wäre der Glühweinspaziergang ohne die teilnehmenden Vereine aus Vogelstang und Wallstadt? Auch in diesem Jahr präsentieren sie sich entlang der Strecke rund um den oberen Vogelstangsee, zeigen ihre Arbeit und verwöhnen die Besucher mit Speisen und Getränken.

Wieder mit dabei sind SSV Vogelstang, HC Mannheim-Vogelstang, TGV Vogelstang, Freiwillige Feuerwehr Wallstadt, Förderverein Grundschule Vogelstang, SpVgg Mannheim-Wallstadt und natürlich Aktion Sorgentopf. Neu dabei sind sind in diesem Jahr die Evangelische Vogelstang Gemeinde und der Verein Burkina-Aktiv.

Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Wallstadt, steht unter dem Motto „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“. Immer wieder werden Helfer gesucht, die sich beteiligen und bei der Feuerwehr mitmachen möchten. An deren Stand beim Glühweinspaziergang können Interessierte mehr darüber erfahren. Der Handballverein HC-Mannheim-Vogelstang besteht zurzeit aus rund 190 Mitgliedern aller Altersklassen. In der aktuellen Saison 2018/2019 schickt er insgesamt 16 Mannschaften ins Rennen, wobei sich die Damen erfolgreich in der Verbandsliga und die Herren in der ersten Kreisliga behaupten. Zusätzlich bietet der Verein seit 2013 in einer integrativen Gruppe geistig und körperlich behinderten Menschen die Möglichkeit, sich bei diesem Ballsport auszutoben. Damit hat der HC Vogelstang ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Jeder ist eingeladen, beim Training oder an den Spieltagen vorbeizuschauen – auch am Stand beim Glühweinspaziergang gibt es weitere Informationen. Der Verein Burkina-Aktiv hilft für den guten Zweck – direkt und ohne Umwege. Die Projekte in Burkina Faso beinhalten Patenschaften, Unterstützung der schulischen Bildung, der medizinischen Versorgung und den Ausbau der Wasserversorgung in ländlichen Gebieten. Mehr Informationen gibt es beim Glühweinspaziergang und unter www.burkina-aktiv.de. Die SpVgg Wallstadt besteht aus zwei Abteilungen – Frauengymnastik und Fußball. Sie hat rund 500 Mitglieder, darunter mehr als 200 Jugendliche. Der Verein bietet einen kompletten Spielbetrieb in allen Altersklassen sowie eine Freizeitmannschaft. Die Sportanlage besteht aus einem Jugendrasen, Kunstrasen und dem Horst-Krischa-Stadion (Naturrasen) sowie einem öffentlichen Clubhaus. Wer Interesse hat, mehr zu erfahren, kann dies mit einem Besuch am Vereinsstand beim Glühweinspaziergang verbinden. imp (Bild: Aktion Sorgentopf)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018