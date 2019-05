Kulturelle Highlights im Mai

Nicht nur zum verkaufsoffenen Sonntag ist Ludwigshafen einen Besuch wert. Gerade das kulturelle Angebot kann sich sehen lassen. Im Pfalzbau wird dem Publikum im Mai so einiges geboten: Christian Spuck, Direktor des Balletts Zürich und ehemaliger Hauschoreograph des Stuttgarter Balletts, bringt Anna Karenina am Samstag, 25. Mai, 19 Uhr und am Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr auf die Bühne. In seiner Fassung hat er die emotionale Vielfalt und Widersprüchlichkeit der Charaktere plastisch herausgearbeitet. Zu Sinfonik und Kammermusik, hauptsächlich von Sergej Rachmaninow und Witold Lutoslawski, tanzt das Bayerische Staatsballett die Geschichte rund um Anna Karenina in pointierten Szenenbildern.

Woyzeck ist eines der ersten Sozialdramen der Weltliteratur und stellt inhaltlich wie formal einen radikalen Bruch mit der Theatertradition des 19. Jahrhunderts dar. In knappen Szenen schildert Georg Büchner den Abstieg eines jungen Mannes, der an der gesellschaftlichen Kälte zerbricht und zum Mörder wird. Büchners roh gezeichnete Figuren sieht Ulrich Rasche in seiner Inszenierung als Teile eines endlos mahlenden Räderwerks. Alle miteinander rotieren im ewigen Kreislauf von Demütigung und Gewalt. Wer stehenbleibt, stürzt ab. Dieses sinnfällige Bild für unsere Zeit des ‚rasenden Stillstands’ zeigt das Theater Basel am Freitag, 31. Mai, und Sonntag, 1. Juni jeweils um 19 Uhr im Pfalzbau. LUKOM

