Lästige Pflicht abgeben

Wer sich für den privaten Kauf eines gebrauchten Fahrzeuges entscheidet, auf den kommen einige Hindernisse zu. Oft stellt sich bereits die Vereinbarung eines Termins mit dem Verkäufer als schwierig dar, da man die Suche nach einem Gebrauchtwagen nicht auf die direkte Umgebung beschränkt. Trifft man sich schließlich, sollte das Fahrzeug auf mögliche Mängel hin untersucht werden. Äußerliche Schäden wie Lackabsplitterungen oder Beulen können auch Laien ganz leicht erkennen aber für einen genaueren Blick auf den Motor mangelt es einem an Fachwissen. Da lohnt sich ein Besuch beim Experten, um vor möglichen später auftretenden Problemen sicher zu sein.

Stimmen am Ende Preis und Zustand des Gebrauchtwagens, kann der Kauf getätigt werden. Nun steht man aber vor der nächsten Herausforderung: Das Fahrzeug muss angemeldet werden. Hierfür muss man mit allen benötigten Unterlagen wie dem KFZ-Brief, der Versicherungsdeckungskarte und dem Zulassungsantrag auf die Zulassungsbehörde gehen. Da die Öffnungszeiten der meisten Behörden oftmals mit den eigenen Arbeitszeiten kollidieren, kann man spezielle Zulassungsdienstleister in Anspruch nehmen. Diese lassen sich von ihren Kunden die benötigenten Unterlagen geben und kümmern sich anschließend um die Zulassung des Fahrzeugs. Bequem können Kunden die erforderlichen Dokumente per Post an den Anbietern schicken. Alternativ bieten einige Zulassungsdienstleister auch die direkte Abholung beim Kunden Zuhause an. lg